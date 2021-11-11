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Стал известным тренерский штаб Шевченко в “Дженоа”

Стал известным тренерский штаб Шевченко в “Дженоа”

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Итальянский ФК “Дженоа” объявил полный тренерский штаб, а именно имена специалистов, которые станут помощниками Шевченко, сообщает УНН со ссылкой на сайт генуэзского клуба.

Детали

Прессслужба “грифонов” сообщила, что главным помощником Шевченко станет Мауро Тассотти, как и в сборной Украины. А вот Андреа Аззалин, Симон Бономи, Валерио Фьори и Луиджи Ночентини будут исполнять обязанности технических помощников.
Нет в штабе 45-летнего украинца тренера-аналитика Андреа Малдеры, с которым Шевченко работал в сборной Украины. 

Справка

В первом матче Шевченко “Дженоа” 21 ноября сыграет против “Ромы” Жозе Моуринью. Далее на генуэзцев ждет такой список поединков: с “Удинезе”, “Миланом”, “Ювентусом”, “Сампдорией”, “Лацио” и “Аталантой” в Серии А, а также “Салернітаною” в Кубке Италии.

Источник: УНН
Теги: спорт
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