Новости: COVID-19
11 ноября 2021, 05:05 • Юлиана Росковинская • 7800
Гендиректор Pfizer высказался о фейках, которые создают вокруг вакцин
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла высказался о фейках, которые распространяются о вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что это стоит миллионов жизней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Бурла раскритиковал людей, которые намеренно распространяют дезинформацию, чтобы ввести в заблуждение тех, у кого есть опасения”. По его словам, эти люди — преступники.
“Эти люди-преступники. Они не плохие люди, они преступники. Потому что это буквально стоит миллионов жизней”, — сказал Бурла.
Напомним
США позволили вакцину Pfizer для детей от 5 лет.
Источник: УНН
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