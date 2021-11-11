Гендиректор Pfizer высказался о фейках, которые создают вокруг вакцин

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла высказался о фейках, которые распространяются о вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что это стоит миллионов жизней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Бурла раскритиковал людей, которые намеренно распространяют дезинформацию, чтобы ввести в заблуждение тех, у кого есть опасения”. По его словам, эти люди — преступники.

“Эти люди-преступники. Они не плохие люди, они преступники. Потому что это буквально стоит миллионов жизней”, — сказал Бурла.

Напомним

США позволили вакцину Pfizer для детей от 5 лет.