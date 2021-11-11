Тренер сборной Болгарии назвал Украину командой со славной историей

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Преддверии завтрашнего товарищеского матча Украина — Болгария, который пройдет на одесском стадионе “Черноморец”, главный тренер болгар соперника Десен Петров дал собственный комментарий, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

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Петров считает сильным ростер “желто-голубых”, но его ожидания основываются на собственной команде.

“Украина — сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую стоит создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками. Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет действовать иначе, чем с нами. Соперник имеет славную историю и сильных футболистов в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас также есть добрые традиции”, — заявил Петров.



Дополнение

Противостояние стартует в 19:30 11-го ноября.



Справка

За историю противостояний сборных трижды побеждали украинцы (3:0, 1:0, 1:0), а также раз состоялась ничья (1:1).