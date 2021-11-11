Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,06 -0,0352  EUR: 30,12 -0,0889 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
5880

Тренер сборной Болгарии назвал Украину командой со славной историей

Тренер сборной Болгарии назвал Украину командой со славной историей

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Преддверии завтрашнего товарищеского матча Украина — Болгария, который пройдет на одесском стадионе “Черноморец”, главный тренер болгар соперника Десен Петров дал собственный комментарий, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Цитата

Петров считает сильным ростер “желто-голубых”, но его ожидания основываются на собственной команде.

“Украина — сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую стоит создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками. Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет действовать иначе, чем с нами. Соперник имеет славную историю и сильных футболистов в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас также есть добрые традиции”, — заявил Петров.

Дополнение

Противостояние стартует в 19:30 11-го ноября.

Справка

За историю противостояний сборных трижды побеждали украинцы (3:0, 1:0, 1:0), а также раз состоялась ничья (1:1).

Источник: УНН
Теги: спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.