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Сообщение о минировании: киевские железнодорожные вокзалы заработали в обычном режиме

Сообщение о минировании: киевские железнодорожные вокзалы заработали в обычном режиме

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы Киева возобновили работу в обычном режиме. До этого им пришлось ограничить работу из-за информации о минировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу компании “Укрзализныця”.

Детали

“Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы Киева работают в штатном режиме”, — сообщила компания.

После получения сообщения о минировании столичные вокзалы проверяли взрывотехники, кинологи и правоохранители. С территории объектов эвакуировали сотрудников и пассажиров.

Несмотря на минирование, поезда курсировали по графику. Посадка пассажиров осуществлялась через близлежащие к центральному зданию переходы.

Напомним

В Киеве искали взрывчатку сразу в трех железнодорожных вокзалах.

Источник: УНН
Теги: минирование, Укрзализныця
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