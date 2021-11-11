Евросоюз оштрафует Google на 2,4 миллиарда евро

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Компания Google проиграла апелляцию по судебному делу против Европейского Союза. Речь идет о деле по интеграции покупок в поисковую систему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Компания Google проиграла апелляцию Европейскому Союзу по делу об интеграции покупок в поисковой системе. В ЕС считают это нарушением антимонопольного законодательства Генеральный суд ЕС в Люксембурге наложил на компанию Google штраф в 2,4 миллиарда евро. Google подала апелляцию-и проиграла. Тем не менее, она еще раз может обжаловать это решение.

Напомним

В России снова хотят оштрафовать Google из-за не удаления контента.