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11 ноября в Украине чествуют память погибших в Первой мировой войне

11 ноября в Украине чествуют память погибших в Первой мировой войне

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня чтят память погибших в Первой мировой войне и День памяти преподобного Аврамия Затворника и Анастасии Римской, пишет УНН.

День памяти погибших в Первой мировой войне

В Этот день вспоминают погибших в Первой мировой войне (ранее - День перемирия). День памяти был учрежден в честь подписания между Германией и странами Атланты перемирия 1918 года. В 11 часов полностью прекратились боевые действия.

День памяти был введен в 1919 году королем Великой Британии Георгом V. Чтобы вспомнить погибших, во всем мире проводят две минуты молчания (в честь первой и Второй мировых войн).

День памяти преподобного Аврамия Затворника и Анастасии Римской

Аврамий Затворник был монахом в Киево-Печерском монастыре. Сейчас мощи Аврамия находятся в Киево-Печерской лавре.

К сожалению, биографических данных о жизни Аврамия Затворника почти не сохранилось. Известно, что он жил в период второй половины XIII - начало XIV века. Есть предположение, что умер святой 29 октября 1360 года.

Анастасия Римская родилась в богатой семье. Осиротев в 3 года, девочка попала на воспитание в женской христианской общины, располагавшейся близ Рима. Ее наставницей стала женщина по имени София.

Анастасия выросла настолько красивой, что ею заинтересовался градоначальник Пров. Она отказала ему в благосклонности и сказала, что верует в Христа и не хочет поклоняться языческим богам или искать богатого мужа. За эти слова ее выставили обнаженной перед всем городом. Девушка не растерялась и начала разоблачать грехи Прова. Ее бросили за решетку и жестоко мучили. Разорвано тело Анастасии нашла ее наставница и похоронила по христианскому обычаю.

В народе этот день часто называли “Аврамий пастух” и “Анастасия Овечница”. На стол принято было ставить козий или овечий сыр.

Именины

День Ангела празднуют: Авраамий, Евгений, Клавдий, Астерий, Неон, Феонила, Анна, Анастасия, Мария.

Источник: УНН
Теги: День памяти
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