Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 250 млн человек

КИЕВ. 11 ноября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 250 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 252,119,707 человек, из них выздоровел 228,190,119 человек. Количество умерших возросло до 5,088,064.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (47,647,745), Индия (34,388,579), Бразилия (21,911,382), Великобритания (9,406,001), Россия (8,911,713), Турция (8,315,424), Франция (7,244,040) и Иран (6,012,408).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (780,102), Бразилии (610,080) и Индии (461,849).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 3 130 772 случаев коронавірусної болезни COVID-19, из них 74 206 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.