На 11 ноября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 11 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1 531.0711 грн;

Серебро —20.2389 грн;

Платина — 890.9662 грн;

Палладий — 1 702.2189 грн.

В сравнении с 10 ноября курс платины вырос, других металлов - упал.