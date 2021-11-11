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Петраков о матче с Болгарией: нас ожидает очень серьезная игра

Петраков о матче с Болгарией: нас ожидает очень серьезная игра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Накануне товарищеского матча национальных сборных Украины-Болгария и. О. Главного тренера сине-желтых Александр Петраков провел пресс-конференцию в Одессе. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ, передает УНН.

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Петраков подчеркнул важность игры с болгарами.

“Очень серьезная игра. Мы готовимся к Боснии и Герцеговине. О задании говорить не буду, все увидите. Игра с Болгарией очень важна для нас. Очень хотим, чтобы одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была отличная поддержка, я такого еще никогда не чувствовал. Поэтому ждем болельщиков в Одессе и надеемся на поддержку накануне важной игры с Боснией и Герцеговиной”, — подчеркнул коуч.

Дополнение

Матч пройдет 11-го ноября в 19:30. Рассудит соперников бригада арбитров из Турции во главе с Ардой Кардезлером. Обязанности четвертого рефери будет исполнять украинец Виталий Романов.

Источник: УНН
Теги: спорт
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