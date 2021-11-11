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Немецкие рождественские ярмарки могут закрыть из-за COVID-19

Немецкие рождественские ярмарки могут закрыть из-за COVID-19

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Германии рождественские ярмарки под угрозой закрытия из-за пандемии коронавирус. Их должны открыть через неделю при условии соблюдений правил безопасности, однако некоторые штаты усомнились, что это будет возможным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В правительстве отметили, что ярмарки будут открыты, если немцы будут соблюдать меры безопасности. Сюда входят документы о вакцинации или доказательства выздоровления от коронавирус, расстояния между прилавками, маски и соблюдения дистанции.

Однако власти от Баварии на юге до Саксонии и Тюрингии на Востоке начали объявлять об отмене открытия запланированных рынков.

Нюрнберг, один из самых популярных рынков страны, должен был открыться, но его церемония открытия будет проходить только в онлайн-режиме. Другие города, такие как Дортмунд, отменили церемонии, аргументируя это тем, что правила охраны труда и техники безопасности сделали меры слишком дорогими.

Однако, глава рынка в Дрездене настроен оптимистично. Он надеется открыть ярмарку уже 24 ноября. Ситуацию в его случае спасает то, что рынок очень большой и люди будут меньше контактировать друг с другом.

“Протяженность нашего рынка составляет 500 метров, это самая длинная набережная в Германии, и мы откроемся. Все настолько разбросано, что нет необходимости проводить контроль, будь то тесты или паспорта вакцины”, — заявил он.

Напомним

Количество подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 39 676, что стало новым максимумом за все время пандемии.

Источник: УНН
Теги: Германия, ярмарки
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