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Экс-натурализованный баскетболист сборной Украины пополнил ряды “Строителя”

Экс-натурализованный баскетболист сборной Украины пополнил ряды “Строителя”

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Разыгрывающий защитник с украинским паспортом Джером Рэндл пополнил ряды столичного БК “Строитель”, передает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

Детали

В Прошлом сезоне Рэндл сыграл 22 матча в чемпионате Испании за клуб “Реал Бетис”. За 17 минут в среднем он набирал 9 очков, 1 подбор и 2,2 передачи.

В 2012 году Джером Рэндл уже играл в Украине — за мариупольский “Азовмаш”, с которым стал серебряным призером Суперлиги.
Рэндл выступал за сборную Украины на Евробаскете-2015, где приносил команде 13,2 очка, 2,0 подбора и 4,4 передачи за игру. А также играл за национальную команду в отборе на Евробаскет-2022.

Дополнение

“Строитель” с 8 победами и 4 поражениях идет на третьем месте турнирной таблицы чемпионата Украины.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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