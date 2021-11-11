Первый компьютер Apple продали на аукционе за 400 тысяч долларов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Один из первых персональных компьютеров Apple - оригинальный Apple-1, созданный соучредителем компании Стивом Возняком и Стивом Джобсом в 1976 году, продали на аукционе в США за 400 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Компьютер Apple - 1 в деревянном корпусе из акации коа до сих пор функционирует и является одним из 200 изготовленных и проданных приборов. В комплекте с ним идут руководства пользователя и программное обеспечение Apple на двух кассетах.

Apple-1 имел только двух владельцев - профессора колледжа и его студента, которому профессор продал компьютер за 650 долларов.

В апреле 1976 года Apple-1 был презентован в клубе самодельных компьютеров в Пало-Альто, Калифорния.

В продажу Apple-1 вышел в июле 1976-го по цене 666,66 долларов. Рассказывают, что в местном магазине он продавался за 500 долларов, к которым добавилась наценка, которая составляла треть от данной суммы. Причиной такого решения было то, что Стив Возняк любил числа с одинаковыми цифрами.

Apple-1 был полностью собран на плате, держала около 30 микросхем. Для того, чтобы получить рабочий компьютер, пользователь должен был добавить к нему корпус, источник питания, клавиатуру и дисплей. Позже была выпущена плата для связи с кассетным магнитофоном для хранения данных, которая продавалась по цене 75 долларов.

В 2015 году в США одна женщина сдала оригинальный Apple-1 в центр по переработке и утилизации мусора. Компьютер был продан коллекционеру за 200 тысяч долларов США.

Напомним

Apple запретит приложения, в которых нельзя удалить аккаунт.