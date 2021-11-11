ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

В течение прошедших суток, 10 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В районе населенного пункта Причепиловка враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Катериновки на Луганщине оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Широкино российские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

У Золотого-4 противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

Неподалік Новотошкивского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 11 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.