ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня
КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
В течение прошедших суток, 10 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В районе населенного пункта Причепиловка враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Катериновки на Луганщине оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Широкино российские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
У Золотого-4 противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
Неподалік Новотошкивского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 11 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.