Четвертый сбой за неделю: в Киеве общественный транспорт курсирует с задержкой

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Из-за пробок в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Некоторые автобусы и троллейбусы курсируют с опозданием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Киевпастранса.

Детали

Как отмечается, из-за скопления автотранспорта задерживается движение автобусов № 21, 73, 101, 114 и троллейбусов № 29, 30, 31, 47, 50, 50к по маршруту: Керченская пл. — пр. Шухевича — пр. С. Бандеры.

На место вызвали полицию и ввели оперативное положение № 4 — движение транспорта без соблюдения расписания.

Добавим

Из-за проведения дорожных работ изменено движение автобусов № 87, 108 по ул. Шумского.

Движение автобусов № 87 организовано по ул. Тычины, а автобусов № 108 — по Днепровской Набережной.

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