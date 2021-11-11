Более 500 "воров в законе" не смогли попасть в Украину из-за санкций

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На сегодня возбуждено 235 уголовных производств и запрещен въезд на территорию Украины более 500 “воров в законе” и криминальных авторитетов. Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал во время брифинга по итогам заседания СНБО, сообщает УНН.

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“Санкции были поддержаны в отношении 83 криминальных авторитетов, которым отменены разрешительные документы на пребывание в Украине. 30 человек привлечены к уголовной ответственности. Из 17 "воров в законе“, которые попали под санкции, 9 — выдворены из Украины с запретом въезда, 6 — сообщено о подозрении, одному вынесен обвинительный приговор суда и еще одно лицо находится под процедурой экстрадиции”, — рассказал Денис Монастырский.

Детали

Глава МВД также назвал страны, из которых прибыли криминальные авторитеты: 56 — из Российской Федерации, 24 — из Республики Азербайджан, 9 — из Республики Армения.

Кроме того, Денис Монастриський подчеркнул, что, заняв пост министра внутренних дел, он начал процедуру по пересмотру списков и оснований включения лиц в них. По его словам, было выявлены более 100 неточностей (в паспортных данных, информации относительно гражданства, места проживания и тому подобное). Они привели к несвоевременной блокировке счетов указанных лиц.

"Санкционные списки стали главным врагом для тех, кто годами превращал государство в собственное предприятие. Одним из наиболее показательных примеров является "вор в законе“ по прозвищу "Неделя“. Правоохранители установили его преступные связи, в частности с высокопоставленными чиновниками. Он наладил схему по хищению бюджетных средств. Государство потеряло, только по официально установленным данным, более 30 млн грн. Год назад "Неделю“ было лишено каких-либо рычагов влияния на преступную среду. Ему объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Сегодня он скрывается за пределами Украины. Такая судьба постигла и еще постигнет многие десятки криминальных авторитетов, которые осуществляли реальное влияние на криминогенную ситуацию в Украине”, — отметил министр.

Благодаря санкциям СНБО, как сообщил глава МВД, удалось полностью прекратить влияние так называемых “смотрящих” в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Сумской и Запорожской областях.

“Такие шаги дали однозначный сигнал — за любое правонарушение, за любое распространение преступного воздействия, будет наказание”, — отметил он.

Следующие шаги, по словам Дениса Монастырского, — актуализация данных в санкционном списке и составление последующих списков, которые могут быть в ближайшее время рассмотрены, по представлению Министерства внутренних дел, правительства и Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Есть многослойная проверка всех данных, которые сегодня предлагаются в СНБО. Я лично проверяю все данные и основания их внесения в санкционные списки. Кроме того, осуществляется постоянный мониторинг в отношении уже внесенных лиц за создание новых организованных преступных групп”, — сказал министр внутренних дел.