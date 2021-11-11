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Новости: Экономика
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Илон Маск продал акции Tesla на 5 млрд долларов после опроса в Twitter

Илон Маск продал акции Tesla на 5 млрд долларов после опроса в Twitter

Илон Маск

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продал акции Tesla на 5 млрд долларов через пару дней после проведения опроса в Twitter. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Илон Маск продал более 4,5 млн акций на общую сумму около 5 млрд долларов, что составляет 3% вложений.

Это первая его продажа акций с 2016 года. Тогда он продал почти 3,6 млн акций Tesla на сумму 4 млрд долларов.

Напомним

В конце октября Маск заявил, что продаст акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом.

6 ноября предприниматель устроил в Twitter опрос по поводу того, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. Он пообещал, что будет придерживаться итогов голосования при любых результатах. Большинство участников опроса поддержало идею продажи.

После опроса акции Tesla начали дешеветь, в результате чего Илон в течение двух дней потерял примерно 50 млрд долларов.

В начале ноября состояние Маска, самого богатого человека в истории, превысило 300 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: акции, Илон Маск
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