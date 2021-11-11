Израиль проведет первые в мире учения на готовность к новым COVID-штаммам

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В четверг, 11 ноября, Израиль проведет первые в мире национальные учения, чтобы проверить готовность страны к вспышке нового смертельного варианта COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Отмечается, что они будут проходить в формате военных учений и будут проводиться премьер-министром Нафтали Беннеттом.

Он проверит возможности государственных ведомств и национальных агентств по реагированию на появление варианта COVID-19 “Омега”. Такой вариант в стране пока не обнаружен.

Также отмечается, что учения будут проводится в Национальном центре управления в Иерусалиме, который занимается урегулированием национальных кризисов.

Учения будут касаться, в частности, комендантского часа и карантинной политики, тестирования, дистанционного обучения, экономической поддержки населения, информирования общественности.

К слову, в среду министерство здравоохранения Израиля сообщило о 475 новых случаях заболевания COVID. Эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы может начаться новая волна или другой вариант.

Также на этой неделе правительство должно решить, вакцинировать ли детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Напомним

Израиль планирует в скором времени закупить у американской фармацевтической компании Pfizer экспериментальные таблетки от коронавируса.