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Штурм Капитолия: посадили в тюрьму первого человека за нападение на полицейского

Штурм Капитолия: посадили в тюрьму первого человека за нападение на полицейского

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Скотт Фэйрлемб получил более трех лет тюремного заключения за то, что ударил офицера полиции во время штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Как отмечают, 44-летний американец стал первым человеком, которого посадили за нападение на сотрудника правоохранительных органов во время беспорядков в Капитолии.

Скотт Фэйрлемб — тренер по боксу и бывший боец смешанных единоборств. 6 января он ударил кулаком в защитный лицевой щиток полицейского, а также подстрекал других участников к захвату Капитолия. Офицер не пострадал, однако описал тот день как самый страшный в своей карьере.

Суд приговорил Фэйрлемба к 41 месяцу тюрьмы. Сейчас это самый длительный из всех 32 приговоров, которые вынесли по этому делу. Мужчина признал вину, а свои действия во время беспорядков он назвал безответственными и безрассудными.

Напомним

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа начали штурмовать Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, которые состоялись в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое умерли от причин, не связанных с насилием.

По меньшей мере 535 американцам было предъявлено обвинение в штурме Капитолия.

Байден назвал захват правительственного здания в Вашингтоне заколотом.

Источник: УНН
Теги: США
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