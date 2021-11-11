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Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на новую Хартию стратегического партнерства между Украиной и США

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на новую Хартию стратегического партнерства между Украиной и США

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новую Хартию стратегического партнерства Украины и США. Он заявил, что документ якобы нацелен “на обострение ситуации” и противодействие России, пишет УНН.

По словам посла, вступление Украины в НАТО неприемлемо для России.

Цитата

“Документ — набор лозунгов, причем вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России. Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы”, — приводится комментарий Антонова на странице российского посольства в Facebook.

По его словам, якобы “примечательно”, что встреча в Вашингтоне прошла на фоне “резкого обострения ситуации в акватории Черного моря”. “Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это пустая трата времени и сил”, — добавил посол.

Контекст

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба побывал в Вашингтоне, где вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном провел первое за три года заседание двусторонней Комиссии стратегического партнерства. Они подписали новую Хартию стратегического партнерства Украины и США, в которой говорится о поддержке Вашингтоном устремлений Украины в НАТО.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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