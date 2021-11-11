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Главному охраннику Януковича сообщили подозрение

Главному охраннику Януковича сообщили подозрение

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении в дезертирстве главному охраннику экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом информирует Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата:

“Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в дезертирстве бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности Президента Украины (ч. 2 ст. 408 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью сокрытия бывшего президента Украины на территории Российской Федерации, незаконно совместно с последним пересек государственную границу Украины.

Бывший заместитель руководителя УГО, действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся, отмечают в ОГП.

Добавим

Виктор Янукович - фигурант нескольких дел. В одном из них уже есть приговор: 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес Януковичу приговор по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины. Приговор обжаловали.

Также он фигурирует в деле об узурпации власти и в деле Межигорья.

На прошлой неделе беглому экс-президенту Виктору Януковичу сообщили о подозрении как главе организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в преступлениях во время Революции Достоинства.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, охрана, Виктор Янукович
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