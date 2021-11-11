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Газпром не увеличил поставки в ЕС, а лишь выполняет контрактные объемы - Макогон

Газпром не увеличил поставки в ЕС, а лишь выполняет контрактные объемы - Макогон

КИЕВ. 11 Ноября. УНН. Объем ежедневного транзита российского газа через Украину вернулся к контрактным объемам, после снижения почти наполовину в начале месяца. Об этом написал в Facebook глава “Оператора ГТС Украины”, бывший сотрудник “Нафтогаза” Сергей Макогон, пишет УНН.

Цитата

“Газпром рапортует о увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн м3 после снижения до почти 57 млн м3 в первые дни ноября. Никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, Газпром не забронировал. Поэтому об увеличении поставок в ЕС через Украину не стоит”, — пишет Макогон.

Детали

Он напомнил, что транзит в этот же день в 2020 году был 178,4 млн м3, а в 2019 году — 277,3 млн м3 в сутки.

“Украина сейчас готова поставлять до 250 млн м3 в сутки, что в 2,5 раза превышает существующий транзит”, — добавил глава ОГТСУ.

Что было раньше

На этой неделе ряд россСМИ писали о том, что Газпром “резко увеличил транзит через Украину”.

Сообщалось также, что российская газовая компания начинает закачку газа в пять европейских подземных хранилищ.

Что было раньше

Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и цены на газ увеличились. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко расти. Высокая стоимость газа побудила правительства и компании прибегнуть к другим источникам топлива, что повлекло рост цен и на другие энергоносители. В начале октября цены на газ приближались к рекордным 2 тысячам долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились.

На фоне стремительного роста цен президент России Владимир Путин призвал “Газпром” повысить объемы газа в европейских хранилищах.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина
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