В Киеве за сутки от COVID-19 умер 51 человек, заболело более 2000

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 2002 больных коронавирусом, 51 человек умер. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1123 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 746 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 63 девочки в возрасте от 4 месяцев до 17 лет и 70 мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 276 больных коронавирусом, а также 173 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 1437 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (415), Дарницком (327) и Святошинском (237).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 6728 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 274 770. Преодолело вирус 237 588 жителей столицы.

Напомним

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом. Это правило распространяется и на:

заведения питания

отели

учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

массовые мероприятия

торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.