Монастырский вылетел на Волынь на фоне ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырски вместе с другими топ-силовиками полетел в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы, искусственно организованными толпами мигрантов, а также для противодействия другим гибридным угрозам. Об этом сообщили в МВД, пишет УНН.

Волынская область граничит на западе с Люблинским воеводством Республики Польша, на севере — с Брестской областью Республики Беларусь.

Детали

Отмечается, что вместе с ним вылетели и председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, глава Национальной полиции Игорь Клименко и заместитель председателя Национальной гвардии Украины Юрий Лебедев.

В рамках рабочей поездки в Волынскую область, на участке пограничного подразделения “Грабово” Луцкого пограничного отряда, будут проведены учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД, Государственной пограничной службой и Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой.

“С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами, мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единый кулак внутренней безопасности Украины”, — заявил Денис Монастырский.

Во время визита на Волынь также будет проведено совещание с руководителями объединенных территориальных общин, которые расположены вдоль границы, вместе с руководством области и силовыми структурами на предмет взаимодействия в случае угрозы украинской границе.

Напомним

Ранее Монастырский заявил, что во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усилит охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии.