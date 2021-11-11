Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщения о заминировании

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В ночь на 11 ноября неизвестный сообщил полиции о наличии взрывного устройства в международном аэропорту “Одесса”.

На место прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи. Сотрудников и пассажиров эвакуировали из зданий аэропорта.

Оперативная группа проверила терминалы аэропорта. В ходе проверки взрывных устройств найдено не было. Администрация учреждения об отмене рейсов не сообщала.

Отметим, что 10 ноября такие же ложные “минирования” блокировали работу железнодорожных вокзалов Киева — Центрального, Южного и Дарницкого.