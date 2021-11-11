Новости: УНН-Одесса
11 ноября 2021, 11:20 • Петро Ивасюк • 7710
Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщения о заминировании
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В ночь на 11 ноября неизвестный сообщил полиции о наличии взрывного устройства в международном аэропорту “Одесса”.
На место прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи. Сотрудников и пассажиров эвакуировали из зданий аэропорта.
Оперативная группа проверила терминалы аэропорта. В ходе проверки взрывных устройств найдено не было. Администрация учреждения об отмене рейсов не сообщала.
Отметим, что 10 ноября такие же ложные “минирования” блокировали работу железнодорожных вокзалов Киева — Центрального, Южного и Дарницкого.
Источник: УНН
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