Гибель Галины Хатчинс: друг украинки подал в суд на Алека Болдуина

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Светооператор фильма "Ржавчина" Сергей Светной подал в суд на членов команды и на актера Алека Болдуина, который случайно застрелил на съемках его коллегу и подругу Галину Хатчинс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

В среду, 10 ноября, Светной подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса примерно против 20 членов команды. Среди них, в частности, актер и продюсер фильма "Ржавчина" Алек Болдвин, а также помощник режиссера Дэйв Холлз и реквизитор Анна Гутьеррес-Род, которые отвечали за безопасность на съемочной площадке.

Светооператор заявил в иске, что оператор Галина Хатчинс была его другом. Когда она умирала, он держал ее голову. Также Сергей отметил, что пуля, убившая Хатчинс, пролетела совсем близко от него самого.

Сторона обвинения требует компенсации и штрафных санкций. Пока неизвестно, о какой сумме идет речь.

Как отмечает Associated Press, это первый иск из-за стрельбы на съемках "Ржавчины".

Напомним

22 октября стало известно, что во время съемок фильма “Ржавчина” актер Алек Болуин случайно застрелил 42-летнюю оператора Галину Хатчинс и ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соуза. Алек выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряженным.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины подтвердило украинское гражданство Галины Хатчинс.

Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) подтвердил, что в пистолете, из которого стрелял актер, был боевой патрон.

Позже Болдуин прокомментировал трагедию. Коллега погибшей Хатчинс Сергей Светной в случившемся обвинил халатность персонала и продюсеров, которые экономят на опытных работниках.