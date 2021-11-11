Бывшая жена Тарпана находится под залогом в Монако, а ее имущество арестовано

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Бывшая жена бизнесмена-беглеца Руслана Тарпана Оксана Шишовская находится под юридическим контролем правоохранителей Княжества Монако. Об этом говорится в запросе народного депутата от “Слуги народа” Александра Куницкого к председателю Госслужбы, передает УНН со ссылкой на текст документа.

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“В ходе расследования Оксана Шишовская взята под юридический контроль по подозрению в отмывании доходов от преступлений, избрана мера пресечения, внесен залог в сумме 150 тис. евро, имущество арестовано”, — говорится в запросе со ссылкой на данные ОО “Совет общественной безопасности”.

Причина расследования в отношении Шишовской и Тарпана в Монако

Отмечается, что правоохранительные органы Княжества Монако нашли ряд сомнительных банковских транзакций на счетах Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской. Отныне они являются предметом расследования правоохранительных органов.

В частности, Княжество Монако расследует дело по отмыванию доходов полученных преступным путем с 2007 по 2017 гг. Указывается, что сумма переведенных супругами на счета различных компаний в банках Монако средств составляет больше чем 21 миллион евро. При этом акцентируется, что деньги поступали, в частности, и из Украины.

По данным иностранных следователей, Шишовская вероятно выступала “посредником” в нескольких сомнительных транзакциях, которые могут быть связаны с делом “глубоководного выпуска”.

Напомним

Тарпан является главным подозреваемым НАБУ в производстве по факту хищения средств на “Глубоководном выпуске” и объявлен в международный розыск Интерполом. Сейчас детективы НАБУ принимают меры по присвоению тарпану “красной метки” розыска, которая предусматривает задержание и последующую экстрадицию лица.

В то же время его бывшая жена Оксана Шишовская никуда не уехала и проживает в Украине, потому что ее роль в схемах Тарпана украинские правоохранители еще не изучали. Поэтому она, пока что, продолжает и дальше вести “семейный бизнес” на территории нашей страны, в частности.