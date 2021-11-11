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НАБУ потратит более 5 млн грн на уборку, мыло и туалетную бумагу

НАБУ потратит более 5 млн грн на уборку, мыло и туалетную бумагу

КИЕВ. 11 ноября. УНН. НАБУ потратит 5 млн 604 тыс. грн на уборку прилегающей территории и закупку мыла, салфеток, веников и совков, передает УНН из ссылкой на данные ProZorro.

Соответствующий тендер НАБУ объявило на днях, 10 ноября.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 5 млн 604 тыс. грн. Эти деньги НАБУ планирует потратить на уборку прилегающей территории, а также на закупку необходимого для этого инвентаря.

Речь о швабрах, мопах, держателях мопов с рукоятками, щетках, метлах, вениках, совках, ведрах, тележках двухведерных и тому подобное.

Кроме того, указанные деньги пойдут на закупку расходных материалов, а именно: средств для мытья и чистки, мыла жидкого для дозаторов, хозяйственного мыла, тряпок для уборки, салфеток, туалетной бумаги, бумажных полотенец, пакетов для мусора (35 л, 120 л, 160 л), аэрозоли и тому подобное.

Аукцион начнется 18 января 2022 года. Желающие принять участие в закупке должны подать свои тендерные предложения до 13 декабря 2021 года.

Ранее

Еще почти 5 млн грн НАБУ планирует расходы на перевод документов.

Критики НАБУ заявляют, что орган слишком дорого обходится украинцам из-за его сомнительной эффективности.

За последние 5 лет уровень доверия к НАБУ снизился вдвое. Больше, чем НАБУ украинцы доверяют почти всем другим органам, в частности полиции, прокуратуре и СБУ.

Громкие дела бюро, на которые государство тратит людские ресурсы и значительные средства налогоплательщиков нередко закрываются ВАКС как бездоказательные. В частности недавно антикоррупционный суд закрыл дело “Роттердам+” и оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как рассказала адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы в указанных делах “рисовали” судебные экспертизы в дружеских частных конторах, а потом ими манипулировали.

Добавим, что закрытое в суде дело “Роттердам+ " расследовали те же детективы, что сегодня объявили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам. Традиционно, убытки по делу для НАБУ установили частные судебные эксперты, услугами которых постоянно пользуются за средства бюджета детективы.

Сам Труханов называет дело против себя заказным, а заказчиками называет Михаила Саакашвили и Аднана Кивана, дружащих с первым заместителем директора НАБУ грузинского происхождения Гизо Углавой.

Кстати, Киван спровоцировал мировой скандал, куда втянул Президента Владимира Зеленского — закрыл многолетнее издание Kyiv Post из-за того, что редакция вроде бы не выполняла его прихоти.

Источник: УНН
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