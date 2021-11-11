Ливни в Индии и на Шри-Ланке: погиб 41 человек

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В результате ливней на юге Индии и на Шри-Ланке погиб по меньшей мере 41 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечают, в островном государстве Шри-Ланка погибло 25 человек, большинство из них утонуло. Кроме того, из-за дождей были оползни, в результате которых пострадало пять человек.

В Тамилнаде, штате на юге Индии, погибло 16 человек. Из-за непогоды в штате закрыли большинство школ и колледжей, также остановили движение некоторых поездов. Тысячи людей из низинных районов перевели в более безопасные места.

По данным синоптиков, в Индии в ближайшие дни дожди станут умеренными. На Шри-Ланке также прогнозируют ослабление ливней.

Добавим

Октябрь и ноябрь — сезон северо-восточных муссонов на Шри-Ланке. Однако в этом году на большей части территории страны выпало больше осадков, чем обычно.

В Индии северо-восточный муссон обычно длится с октября до декабря.

Ученые утверждают, что непредсказуемая и экстремальная погода в Южной Азии вызвана изменением климата. На это также влияют вырубка лесов и засыпание дамб.

Рекордное наводнение в 2015 году в индийском городе Ченнаи унесло жизни более 250 человек.