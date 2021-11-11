Израильский ученый рассказал, как радиация лечит рак

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В большинстве случаев рак — не смертельный приговор. Однако успешный результат зависит от того, насколько правильно будет проведено лечение, в частности, лучевая терапия. Об этом в комментарии сообщил известный ученый, председатель Израильской ассоциации по борьбе с раком, руководитель совета консультантов LISOD профессор Авраам Кутен.

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“После Чернобыльской катастрофы люди боятся радиации. Именно поэтому с лучевой терапией связано множество мифов, но они не имеют ничего общего с реальностью. На самом деле радиационное излучение, применяемое во время лучевого лечения, позволяет преодолеть такое грозное заболевание, как рак. Конечно, могут возникать определенные побочные эффекты, но благодаря современному оборудованию и грамотному подходу риски минимальны.

Большое количество проведенных исследований позволило нам понять, как с помощью лучевой терапии уничтожать различные опухоли — сколько должно быть фракций, какова их доза и т.д. Такое лечение эффективно при опухолях почти любой локализации и на любой стадии заболевания. В настоящее время лучевая терапия обладает очень большими возможностями, конечно, если за ее назначением, планированием и проведением стоят настоящие профессионалы”.

Детали

Лучевая терапия — один из трех основных методов лечения рака наряду с хирургией и медикаментозной терапией. Его суть состоит в том, что фотоны высокой энергии атакуют ДНК клеток опухоли. Под влиянием специально рассчитанных доз радиации раковые клетки теряют возможность делиться, питаться и, в итоге, погибают. Современные линейные ускорители позволяют не только уничтожить опухоль, но и защитить здоровые ткани. Однако этого нельзя достичь на старом оборудовании, которое до сих пор часто используется для проведения облучения в Украине.

Больница LISOD — среди медицинских учреждений, которые спешат взять на вооружение новейшие технологии. Это позволяет добиться наилучших результатов для каждого пациента. Лучевая терапия здесь проводится на линейных ускорителях VARIAN (в частности, работает оборудование последнего поколения — Halcyon). Проведением лучевой терапии занимается не один врач, а целая команда, в которую входят опытные лучевые терапевты, медицинские физики, технологи. Медицинские физики и лучевые терапевты создают оптимальный план лечения для конкретного клинического случая. Объем облучения и лучевая нагрузка тщательно рассчитываются, здоровые органы и ткани — защищаются. Современное оборудование и знания специалистов — залог того, что лечение будет проведено правильно.

При облучении специалисты обязательно следят за процессом. Чтобы пациент не двигался, применяют индивидуальные фиксирующие устройства: термопластичные маски при облучении головы и шеи, breast-board при облучении молочной железы, вакуумный матрас и т.п. Это позволяет добиться точности лечения.

Дополнительно

На сеансе лучевой терапии пациент не испытывает никаких неприятных ощущений, это совершенно безболезненно. Лечение происходит автоматически. Можно сравнить этот процесс с тем, как работает автомобиль с автопилотом. Определяется цель поездки, включается gps — и автомобиль уверенно движется по заданной траектории. Приблизительно так происходит и в лучевом лечении: доза облучения доставляется точно в опухоль в соответствии с составленным планом.

При правильно проведенном лечении шансы на полное выздоровление пациентов, особенно когда онкологическое заболевание диагностировано на ранней стадии, довольно высокие.