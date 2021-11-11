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Правительство Чехии во главе с Бабишем уходит в отставку

Правительство Чехии во главе с Бабишем уходит в отставку

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш направил письмо президенту Милошу Земану с уведомлением об отставке кабмина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ceske Noviny.

Цитата

“Теперь я ожидаю, что президент доверит нам работать в отставке, я просто хотел бы сказать, что, хотя, конечно, движение ANO (центристская политическая партия Чехии — ред.) получило большинство мест на выборах, мы согласны с тем, что пятипартийная коалиция, которая насчитывает 108 депутатов, победила”, — цитирует Бабіша издание.

Детали

Сообщается, что канцелярия президента подтвердила получение письма сегодня утром. Бабиш добавил, что правительство продолжит работу до назначения нового кабинета министров.

Премьер-министр призвал объективно оценивать работу правительства. По словам Бабиша, Кабинету министров в основном приходилось иметь дело с эпидемией. Но результаты этой работы очевидны.

Он также сказал, что получил информацию о том, что на следующей неделе может посетить президента Земана в больнице.

Напомним

9 ноября президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии (ГДП) Петру Фиале провести переговоры по формированию нового правительства.

Источник: УНН
Теги: Чехия
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