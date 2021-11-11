Француз установил мировой рекорд по балансированию на воздушном шаре

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Французский воздухоплаватель простоял на вершине воздушного шара на высоте 4016 м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и BBC.

Детали

10 ноября в городе Шательро, расположенном на западе Франции, 28-летний Реми Оврард установил мировой рекорд по балансированию на воздушном шаре. Мужчина стоял на вершине воздушного шара, который поднялся на 4016 м.

Как отмечают, рекорд установлен во время благотворительного марафона. Деньги потратят на медицинские исследования.