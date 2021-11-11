Кремль реагирует, "Аэрофлот" открещивается: в РФ посыпались заявления из-за новостей о возможном участии в переправке мигрантов в Беларусь

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отрицает причастность к перевозке в Беларусь нелегальных мигрантов, которые сейчас штурмуют польскую границу. Такое заявление российской государственно-частной авиакомпании распространили в четверг, пишет УНН.

Цитата:

“Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул - Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются. Транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию РФ на территорию Республики Беларусь затруднено, поскольку требует получения транзитных виз РФ. Так, в период с 01.10 по 10.11.2021 в соответствии с действующими визовыми правилами транзитом через аэропорт Шереметьево в Минск проследовало из Бейрута 19 пассажиров. Транзитных пассажиров - граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не зафиксировано”, — цитирует заявление компании российское агентство ТАСС.

Детали

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Евросоюз готовит санкции, в частности, в отношении “Аэрофлота” в связи с ситуацией с мигрантами на границе Польши и Беларуси.

Акции “Аэрофлота” упали почти на 2% на фоне новостей о возможных санкциях. По состоянию на 12:00 сегодня, согласно открытым данным, наблюдалось снижение на 1,3%.

Компания заявила, что не отвергает возможности обращения в суд после этой публикации Bloomberg.

Также на публикацию отреагировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах".

По его мнению, даже если какие-то авиакомпании перевозят мигрантов в Беларусь, это не противоречит никаким международным нормам, приводит ТАСС слова Пескова.

“Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Беларуси и Польши”, — добавил он.

Что было ранее

Как сообщал УНН, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о введении санкций в отношении авиакомпаний “третьих стран”, которые способствуют миграционной проблеме, не указывая при этом, о каких странах идет речь.

Заявление при этом последовало от турецкого перевозчика Turkish Airlines. Согласно заявлению, авиакомпания не имеет отношения к перевозке нелегалов в Беларусь.

Заверить в непричастности Турции также поспешил и глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Он даже предложил направить для проверки в Турцию команду технических экспертов из Польши.

Контекст

8 Ноября на польско-белорусской границе8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.