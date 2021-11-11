ЕСПЧ обязал правительство Грузии отчитаться о здоровье Саакашвили

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство адвокатов Михаила Саакашвили о применении временных мер в отношении него, а также призвал его прекратить голодовку. Об этом в четверг сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

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“Приветствую решение Европейского суда по правам человека в отношении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. ЕСПЧ удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о применении временных мер в отношении него, а также призвал Михаила прекратить голодовку, признав факт его отказа от еды, приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов”, — написала Денисова в своем Telegram.

Детали

В частности, как указано, ЕСПЧ постановил, чтобы грузинское правительство до 24 ноября проинформировало его о состоянии здоровья Саакашвили, о лечении, которое он получает, а также о том, что власть гарантирует его безопасность в целом и предоставляет надлежащее медицинское обслуживание.

По словам омбудсмена, невыполнение этих мер будет расценено как нарушение статьи 34 Европейской конвенции по правам человека (препятствование эффективному осуществлению права на индивидуальные заявления в суд).

Как подчеркнула Денисова, дело Михаила Саакашвили признано первоочередным. Следующее заседание назначено на 24 ноября.

“Медицинский центр при учреждении исполнения наказаний № 18 в городе Глдани, в котором с 8 ноября 2021 года находится Михаил, не соответствует рекомендациям консилиума врачей и из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования не может обеспечить надлежащее проведение реанимационных мероприятий и лечения, на чем настаивал Омбудсмен Грузии”, — заявила Денисова.

“Требую неотложного помещения Михаила Саакашвили в больницу, которая обустроена для оказания экстренных реанимационных мероприятий и соответствует стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей, что будет соответствовать установленному ЕСПЧ решению по делу “Саакашвили против Грузии”, — добавила она.

Дополнение

С понедельника, 8 ноября, Саакашвили находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави “с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз”.

Саакашвили вернулся с Украины в Грузию накануне местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. Следующие недели в Тбилиси и других городах проходили несколько акций протеста.