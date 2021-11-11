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Псевдопрививка от COVID-19 за 2 тыс. грн: в Одессе медиков поймали на подделке статуса вакцинированных

Псевдопрививка от COVID-19 за 2 тыс. грн: в Одессе медиков поймали на подделке статуса вакцинированных

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Одессе врач и медсестра одной из местных поликлиник подозреваются в том, что вносили в электронный реестр данные о псевдопрививке от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.

Детали

По данным расследования, помогал женщинам знакомый, который выполнял роль посредника между ними и клиентами. Мужчина искал людей, которые не хотят вакцинироваться, но готовы платить деньги за подделку статуса вакцинированных.

Данные граждан он передавал медработникам, которые вносили в электронный реестр сведения о якобы проведенной прививки от COVID-19. Сертификат позже можно было подтянуть в приложении "Дія" или получить у посредника.

Стоила такая услуга, по данным МВД, 2 тыс. грн.

По местам жительства и работы соучастников провели обыски, во время которых изъяли: мобильные телефоны с переписками с клиентами, банковские карты, оргтехнику, медицинскую документацию с записями о псевдовакцинации, поддельные сертификаты и другие вещественные доказательства.

Открыто производство по ч. 2, ст. 354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас ищут других людей, причастных к этому правонарушению.

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Источник: УНН
Теги: МВД, Одесса и Одесская область, вакцина, Коронавирус
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