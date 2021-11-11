В Украине 2% жилых домов до сих пор не подключены к отоплению

КИЕВ. 11 ноября. УНН. По состоянию на утро четверга общий показатель подключения теплоснабжения в жилых домах в Украине составляет 98%. Об этом на брифинге в четверг заявил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает корреспондент УНН.

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“По состоянию на утро 11 ноября общий показатель подключение теплоснабжения в жилых домах составляет уже 98%. Что касается объектов социальной инфраструктуры — это также почти 98%. Критических ситуаций в регионах нету”, — сказал Чернышов.

Детали

Министр отметил, что южные регионы — Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская области — “традиционно” начали отопительный сезон позже.

На сегодня в Одесской и Херсонской области с теплом — около 80% жилых домов, добавил он.

При этом с его слов в 16 регионах показатель достиг 100%.

“Хочу заметить, что дома ОСМД принимают решение о старте отопительного сезона на общем собрании. Мне известно, что некоторые затягивают с подключениями. Эти проблемы должны точечно решаться совладельцами”, — добавил он.

Напомним

В Конце сентября Кабмин, НАК “Нафтогаз Украины”, Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не будут расти.

Согласно документу, по сообщению ОП, цена газа для населения составляет 7,4 грн за 1 куб. м.

“Нафтогаз” сообщил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, которые финансируются из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн).