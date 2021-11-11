Смертельное ДТП в Харькове: защитники пострадавших нашли еще пятерых очевидцев

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Представители пострадавших в смертельном ДТП в Харькове, которое совершил 16-летний подросток, нашли еще пять очевидцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, представляющий их интересы, пишет УНН.

Цитата

“Наши адвокаты, путем направления запросов и исследования СМИ нашли контакты еще 5 очевидцев происшествия, и передали следователю для организации допросов”, — написал Найем.

Детали

В частности, адвокат отметил, что по состоянию на сегодня в деле назначено уже 13 экспертиз. Ряд других экспертиз еще запланированы, и в соответствии с методикой расследования, могут быть проведены только после получения результатов других следственных действий.

“В ближайшее время планируется проведение осмотра автомобилей с экспертами, что в дальнейшем позволит провести автотехническую экспертизу. Которая, в свою очередь, является основой для установления обстоятельств происшествия в делах о ДТП. Допрошено 9 свидетелей”, — отметил адвокат.

Что было раньше

26 октября 2021 года в Харькове случилось смертельное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Впоследствии полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в совершении смертельной автоаварии в Харькове.



27 октября стражи порядка объявили подозрение 16-летнему водителю Infiniti. 28 октября суд в Харькове отправил 16-летнего парня в СИЗО на два месяца без альтернативы в виде залога.