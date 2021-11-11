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Саакашвили в новую тюрьму толпой несли на руках: показали видео

Саакашвили в новую тюрьму толпой несли на руках: показали видео

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Бывшего президента Грузии, председателя Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили не полностью одетым доставляли в новую тюрьму, расположенную в районе грузинской столицы Глдани, толпой. В лифт его заносили несколько грузинских силовиков, а в самой палате он опрокинул медицинское оборудование. Видео опубликовано на странице политика в Facebook, пишет УНН.

Детали

Саакашвили подписал видео от 8 ноября, как "No comments" ("Без комментариев"). На опубликованных кадрах видно, как на входе в здание он цеплялся за стену, но толпа грузинских силовиков затолкала его внутрь. А после этого, держа бывшего президента за руки и ноги, силой занесли его в лифт, а затем в палату.

В палате разъяренный Саакашвили опрокинул медицинское оборудование, а также бросался на тюремщика.

Добавим

Михаил Саакашвили голодает уже 42-й день. С понедельника, 8 ноября, Саакашвили находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави “с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз”.

Саакашвили вернулся из Украины в Грузию накануне местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. Следующие недели в Тбилиси и других городах проходили несколько акций протеста.

Источник: УНН
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили
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