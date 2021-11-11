Монастырский проинспектировал границу с Беларусью и потребовал возведения " интеллектуальной границы”

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во время рабочего визита в Волынскую область министр внутренних дел Денис Монастырский проверил состояние охраны государственной границы с Республикой Беларусь и выразил необходимость усиления охраны государственных рубежей и строительства “Интеллектуальной границы”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

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“Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысяч военнослужащих и полицейских. Это мощная группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих ГПСУ; 3,5 тысяч — НГУ и 2 тысяч — Нацполіції. Будет дежурить также авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу”, — сказал Денис Монастырский.

Министр посетил и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполіції. Их перебросили и развернули в соответствии с решением СНБО по усилению охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Беларуси.

По его словам, такие действия позволят сдержать нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения проблемы есть только один выход — строительство надежной современной интеллектуальной границы.

“Украинский рубеж необустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна возвести "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта потребуется 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета”, — отметил Денис Монастырский.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что на сегодня угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.

"Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз пока для Украины нет. Однако, наша служба вместе с Нацполіцією и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценария для того, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов”, — отметил Сергей Дейнеко.

Напомним, Денис Монастырский вылетел на Волынь для проверки готовности защиты украинской границы от искусственно созданной миграционной кризиса.