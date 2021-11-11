Закрытие Kyiv Post: одессит Киван спровоцировал мировой скандал, который комментируют посольства и евродепутаты

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Владелец Kyiv Post Аднан Киван заявил, что остановил работу редакции, так как планирует изменить формат медиа. В коллективе издания пояснили, что таким образом он уничтожил независимость медиа, на что отреагировало посольство США в Украине и европейские депутаты, передает УНН.

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“Вчера был грустный день для украинских СМИ. В течение 26 лет Kyiv Post был одним из важнейших независимых медиаголосов Украины на любом языке и неутомимым проводником журналистских стандартов. Эта роль остается важной, и мы надеемся, что найдут способ, который позволит изданию продолжать выполнять эту роль и в будущем”, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон назвала закрытие Kyiv Post катастрофой, англоязычная газета была надежным источником для людей в Украине и за ее пределами.

“Закрытие Kyiv Post и куча увольнений после 25 лет работы — это катастрофа. ЕС будет внимательно наблюдать за шагами Аднана Кивана, чтобы газета возобновила беспристрастную работу”, — резюмировала она.

Закрытие Kyiv Post был вынужден комментировать даже Офис Президента Украины, поскольку их посчитали тоже виновными в действиях Кивана.

К слову

Одесский бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году.

Киван и его компания Kadorr Group — один из крупнейших застройщиков Одессы, который, по словам мэра города Геннадия Труханова, строит “ужасные дома”.

Киван предлагал 1 млн долларов взятки областному прокурору, с его слов, за то, чтобы тот выписал подозрение Труханову. Прокурор отказался, однако подозрение Труханову объявило НАБУ, заместителем директора которого является Гизо Углава — земляк и товарищ Михаила Саакашвили, которого спонсировал Киван.

Сам же Kadorr Group не отличается образцовой репутацией — строительства Кивана часто называют незаконными и скандальными. К примеру, недавно Госавиаслужба требовала от Kadorr Group снести незаконное строительство по адресу: г. Одесса, ул. Литературная, 8, которое считается опасным для авиасообщения. Там сейчас находится ЖК “35 Жемчужина”.