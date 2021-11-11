Прибыль Укрэксимбанка уже превысила 2 миллиарда гривен

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Совокупная прибыль государственного Укрэксимбанка за январь-октябрь текущего года составила +2,052 млрд грн. по данным МСФО.

Детали

“В структуре чистого операционного дохода за октябрь наибольшую долю составляют процентные доходы, которые генерирует кредитно-инвестиционный портфель банка. При этом, в условиях пандемии COVID-19, банк придерживается сбалансированной кредитной политики и уделяет значительное внимание качеству портфеля. Финансовое состояние банка более чем стабильное, все нормативы НБУ выполняются со значительным запасом”, — отметил и. о. председателя правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков.