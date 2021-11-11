Верещук: перед пенсионерами-переселенцами долги погасим

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство погасит пенсионные долги переселенцам из временно оккупированных территорий. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН.

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"Можете не сомневаться в том, что мы выплатим эти долги. Мы найдем деньги, чтобы выплатить людям заслуженные пенсии", - заявила она.

Так, на днях правительство приняло постановление, которое разблокирует процесс погашения пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам за прошлые периоды, напомнила Верещук.

"Мы возвращаем справедливость. Мы понимаем, что люди, которые переехали из временно оккупированных территорий, имеют право на пенсии наравне со всеми другими гражданами страны", - подчеркнула она.

Также министр высказала благодарность президенту Владимиру Зеленскому.

"Все мы знаем, как тяжело "собрать" бюджет. Все мы знаем, что денег на соцвыплаты не хватает. Но я все равно проинформировала президента о задолженности, которую мы имеем перед пенсионерами. О том, что пенсионеры ждут свою честно заработанную пенсию. И президент услышал меня и сказал, что долги по пенсиям перед переселенцами нужно как можно скорее закрывать", - добавила она.

Добавим

Вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что она проконтролирует решение проблемы с пенсионными банковскими картами жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.