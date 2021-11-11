В Польше сообщили о смерти подростка из лагеря мигрантов. Беларусь опровергает это

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Польше заявили, что в лагере мигрантов на границе с Беларусью от простуды умер 14-летний парень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оko.press.

Детали

Как отмечают, инцидент произошел вблизи пограничного перехода в Кузнице.

Польские СМИ ссылаются на слова двух мигрантов из Ирака. Они сообщили, что белорусские пограничники доставили больного мальчика в больницу, но там его не удалось спасти.

В то же время белорусская сторона информацию о смерти подростка опровергает.

В Telegram-канале БелТA написали, что в ночь на 11 ноября одному из несовершеннолетних мигрантов на белорусско-польской границе стало плохо. Однако, по их данным, мальчика осмотрели медики, и после стабилизации состояния он вернулся к семье.

Напомним

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.