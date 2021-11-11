Зеленский созвонился с президентом Литвы на фоне ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с литовским коллегой Гитанасом Науседой обсудил ситуацию на границах ЕС и Беларуси, а также действия Украины, пишет УНН.

Цитата:

“Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах”, - написал Зеленский в своем Twitter.

Детали

Глава государства сообщил также, что он и его собеседник договорились координировать мероприятия для сохранения свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии.

Контекст

На этой неделе обострение наблюдается на польско-белорусской границе. На фоне стремительного развития событий, во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина решила усилить охрану границы со страной-соседом.

Дополнительно для охраны границы Украины привлекают около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских.