Никаких фото с дикими животными и запрет на жестокую дрессуру: в Украине вступил в силу зоозащитный закон

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине вступили в силу изменения в положения законодательства, которые усиливают административную и уголовную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

Среди прочего, изменения предусматривают следующие запреты:

— жестокое обращение или убийство домашних животных и бездомных животных;

— умерщвлять животных путем утопления, удушения, использование электрического тока и яды;

— нарушения правил транспортировки животных, если такие действия привели к телесным повреждениям, увечью или гибели животного;

— предоставлять фотоуслуги с дикими животными;

— дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии;

— дрессировать животных в жестокий способ;

— попрошайничество с животными, в т.ч. беспризорными;

— оставлять животное без возможности укрытия в помещении, либо в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека, а также при температуре воздуха более +20 °C и меньше чем +5 °C;

— пропаганда жестокого обращения с животными.

— замуровывания животных в подвальных помещениях;

— оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах, вблизи остановок, магазинов;

— убийство временно изолированных безнадзорных домашних животных;

— регулирование численности животных биологически обоснованными методами и с помощью эвтаназии. Разрешается лишь биостерилизация, устройство в убежище.

Также нормируется длина поводка животного на привязи — не менее 20 метров, для сторожевых собак — не менее 10 метров.

"В соответствии со ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КУоАП, издевательство над животными, в том числе бездомными, повлекшее их мучения, причинило им физическую боль, страдания, но не повлекло телесных повреждений, увечья или гибели, оставление животных на произвол судьбы, а также другие нарушения правил содержания, обращения и транспортировки животных, влекут наложение штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровья”, — отметили в полиции.

А те же действия, совершенные в отношении двух и более животных, или группой лиц, или лицом, которое в течение года уже привлекалась к ответственности за такое же нарушение — наложение штрафа в размере от 5100 до 8500 гривен или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровья.

Напомним

В августе этого года в Одессе мужчина застрелил из охотничьего ружья своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды.