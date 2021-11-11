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В Одессе произошел пожар на территории стадиона, где сегодня должна играть сборная Украины

В Одессе произошел пожар на территории стадиона, где сегодня должна играть сборная Украины

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В одном из офисов на территории стадиона "Черноморец" в Одессе произошел пожар. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

Сегодня вечером на арене должен состояться матч между национальными сборными Украины и Болгарии.

Цитата:

"стадион не горит, и он не горел. Там в бизнес-центре в офисе было короткое замыкание в кулере. Пожар был на площади 2 кв. м. Потушили до прибытия подразделений ГСЧС порошковыми огнетушителями", - рассказала Мартыненко.

Добавим, что сегодня в 19:30 на стадионе должен состояться матч между национальными сборными Украины и Болгарии.

Дополнение

В центре Одессы сегодня в одном из общежитий произошел пожар. В результате пожарные эвакуировали 37 человек, среди них была беременная женщина.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пожары, ГСЧС
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