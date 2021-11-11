Оккупанты открыли КПВВ “Станица Луганская”

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Представители оккупационной администрации Российской Федерации в ОРЛО открыли контрольный пункт въезда-выезда “Станица Луганская”. Об этом на своем Facebook сообщила представитель украинской делегации в социально-экономической подгруппе ТКГ Виктория Страхова, передает УНН.

Цитата

“Как анонсировали вчера – упрощены правила пересечения из ОРЛО. Сегодня к 12.00 с ТОТУ пересекло линию 731 человек, в ту сторону – 243. Всего 974. Для сравнения за вчера за весь день с ТОТУ 65, туда 199”, - написала Стархова.

Детали

Она отметила, что для жителей Луганска вышеупомянутые цифры о многом говорят.

“Это значит, что с 731 гражданином Украины есть социальная связь, это значит что 731 гражданин смог воспользоваться украинскими госсервисами. Ничтожно для вечности, зато много для одного дня”, - добавила Страхова.

Напомним

Представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш вчера сообщил, что представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с сегодняшнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ “Станица Луганская”



5 ноября на Донбассе из-за очередного обстрела останавливали пропуск на контрольном пункте въезда-выезда в “Станице Луганской”. КПВВ „Станица Луганская“ с украинской стороны не прекращала своей работы, однако из свидетельств людей, которые возвращались — стало известно, что боевики перестали пропускать граждан.