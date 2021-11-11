Омбудсмен призвала комитет ООН против пыток отреагировать на применение силы к Саакашвили

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала комитет ООН против пыток, Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию отреагировать на факт грубого обращения с Михаилом Саакашвили. Об этом она написала в своем Telegram, передает УНН.

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“Обнародованы подтверждения применения физической силы и причинения телесных повреждений гражданину Украины, Председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеилу Саакашвили сотрудниками Специальной пенитенциарной службы во время помещения в исправительное учреждения № 18 в городе Глдани. Призываю Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по вопросам предотвращения пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания отреагировать на факт применения пыток к гражданину Украины Михеила Саакашвили во время помещения в исправительное учреждение № 18 в городе Глдани”, — заявила Денисова.

Детали

В частности, она отметила, что видеозапись подтверждает факт пыток и жестокого обращения с Михеилом, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а неправомерными действиями представителей Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии возбуждено статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статье 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, нечеловеческих или таких, что унижают достоинство, видов обращения и наказания.

В частности, она обратилась к Народному защитнику Грузии Нино Ломджарии тщательно расследовать обстоятельства нарушения его прав на личную безопасность и защиту от пыток работниками специальной пенитенциарной службы.

“От грузинских властей требую неотложного перевода Михеила Саакашвили в больницу, которая соответствует стандартам оказания медицинской помощи с учетом всех рекомендаций консилиума врачей, — подчеркнула омбудсмен.

Дополнение

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 39-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.