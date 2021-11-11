НБУ обновил порядок выдачи лицензий инкассаторам банков

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальный банк Украины утвердил изменения в порядок выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Они вступают в силу с сегодняшнего дня. Об этом информирует пресс-служба НБУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что изменения уточняют отдельные нормы Положения о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2015 года № 926 (с изменениями), с учетом рыночной ситуации.

Также с учетом практики применения действующих норм изменениями усовершенствованы процедуры лицензирования и требования к юридическим лицам, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и расширять деятельность на осуществление операций по обработке и хранению наличных денег.

В частности:

исключены нормы, согласно которым Комитету по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка делегированы полномочия по принятию решений по вопросам выдачи лицензий юридическим лицам на предоставление банкам услуг по инкассации, предоставления согласования на осуществление операций по обработке и хранению наличных денег. Эти функции переданы правлению Национального банка; определено обязательное наличие у юридического лица-заявителя главного бухгалтера и его соответствия требованиям к деловой репутации и профессиональной пригодности; уточнены требования к финансовому состоянию юридического лица; определены сроки и условия, при которых в случае неосуществления юридическим лицом деятельности с предоставления банкам услуг по инкассации либо непроведение операций по обработке и хранению наличных денег, Национальный банк имеет право принять решение об аннулировании действия соответствующей лицензии или согласования; определены требования к профессиональной пригодности и безупречной деловой репутации руководителя подразделения по обработке и хранению наличных денег; уточнены требования и перечень документов, которые юридическое лицо обязано представить в Национальный банк для получения согласования на осуществление операций по обработке и хранению наличных денег; расширен перечень условий, в случае нарушения которых Национальный банк имеет право отменить решение о согласовании осуществления юридическим лицом операций с обработки и хранения наличных; определена новую форму выписки из электронного реестра лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации в приложении к Положению № 926.

Добавим

10 ноября вступило в силу постановление НБУ, согласно которому небанковские финансовые учреждения обязуются раскрывать больше информации клиентам.