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В США на Uber подали в суд за дискриминацию людей с инвалидностью

В США на Uber подали в суд за дискриминацию людей с инвалидностью

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министерство юстиции США подало иск против сервиса такси Uber, который взимает плату с пассажиров с ограниченными возможностями за дополнительное время ожидания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Минюста США.

Детали

Иск был подан 10 ноября в окружной суд Северного округа Калифорнии. В нем говорится, что Uber нарушает закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA), который запрещает дискриминацию со стороны частных транспортных компаний.

"Uber нарушил ADA, не сумев должным образом скорректировать свою политику взимания платы за время ожидания с пассажиров, которым из-за инвалидности требуется более двух минут, чтобы сесть в автомобиль", — отметили в Минюсте.

Дело в том, что бесплатное ожидание клиента продолжается всего две минуты. Пассажирам с ограниченными возможностями может потребоваться значительно больше времени, чтобы сесть в автомобиль.

"Пассажиры с ограниченными возможностями, которые нуждаются в дополнительном времени на посадку, имеют право на доступ к услугам общего пользования без дискриминации. Этот иск направлен на то, чтобы помочь людям с инвалидностью жить независимо и достойно, как гарантирует ADA", — отметила исполняющая обязанности прокурора по Северному округу Калифорнии Стефани Хиндс.

Напомним

Автомобильная компания Tesla проиграла в суде дело против своего экс-сотрудника и должна выплатить ему 137 млн долларов компенсации за то, что на работе от своих коллег он терпел расистские издевательства.

Источник: УНН
Теги: США, такси
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