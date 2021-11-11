Американские ученые выяснили, сколько держится природный иммунитет от коронавируса

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Не вакцинированные люди, которые уже переболели коронавирусом, могут повторно заболеть COVID-19 уже через три месяца, поскольку у переболевших иммунитет к вирусу остается неустойчивым. Такое заявление сделали ученые из Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Северной Каролины в Шарлотте. Передает УНН ссылаясь на The Lancet.

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“Единственным верным способом укрепить иммунитет и избежать повторного заражения, является вакцинация”, — отметили в The Lancet.

Ученые выяснили, что COVID-19 умеет подстраиваться под окружающие условия. Если иммунная система ослаблена и еще до конца не восстановлена после первого заражения, вирус также может повторно проникнуть в организм,

“Те, кто переболел в начале пандемии, с большой долей вероятности в скором времени снова подхватят COVID-19”, — добавили ученые.

По этой причине врачи настаивают на том, что меры безопасности должны соблюдать все без исключения: обязательно ношение масок или респираторов в местах, где есть другие люди. Обязательное соблюдение дистанции и защита органов дыхания человека.



При этом, именно индивидуальные средства защиты от коронавируса, по мнению врачей, остаются первостепенными в защите от коронавируса как для вакцинированных людей так и для остальных.