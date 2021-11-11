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Американские ученые выяснили, сколько держится природный иммунитет от коронавируса

Американские ученые выяснили, сколько держится природный иммунитет от коронавируса

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Не вакцинированные люди, которые уже переболели коронавирусом, могут повторно заболеть COVID-19 уже через три месяца, поскольку у переболевших иммунитет к вирусу остается неустойчивым. Такое заявление сделали ученые из Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Северной Каролины в Шарлотте. Передает УНН ссылаясь на The Lancet.

Цитата

“Единственным верным способом укрепить иммунитет и избежать повторного заражения, является вакцинация”, — отметили в The Lancet.

Ученые выяснили, что COVID-19 умеет подстраиваться под окружающие условия. Если иммунная система ослаблена и еще до конца не восстановлена после первого заражения, вирус также может повторно проникнуть в организм,

“Те, кто переболел в начале пандемии, с большой долей вероятности в скором времени снова подхватят COVID-19”, — добавили ученые.

По этой причине врачи настаивают на том, что меры безопасности должны соблюдать все без исключения: обязательно ношение масок или респираторов в местах, где есть другие люди. Обязательное соблюдение дистанции и защита органов дыхания человека.

При этом, именно индивидуальные средства защиты от коронавируса, по мнению врачей, остаются первостепенными в защите от коронавируса как для вакцинированных людей так и для остальных.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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